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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ordenan reanudar audiencias contra Day Vásquez por presunta violación de datos personales

Ordenan reanudar audiencias contra Day Vásquez por presunta violación de datos personales

El caso se encontraba suspendido por una tutela interpuesta por la defensa, que alegó posible vulneración al debido proceso; sin embargo, este recurso fue declarado improcedente. Hay nuevas fechas.

Dayssuris Vásquez.
Dayssuris Vásquez.
AFP
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

A partir del próximo 19 de noviembre se reanudará la audiencia preparatoria de juicio contra Dayssuris Vásquez por el presunto delito de violación de datos personales, en el que habría incurrido al supuestamente intervenir el teléfono de Laura Ojeda en 2022, para confirmar las sospechas sobre una relación sentimental entre esta modelo y su entonces esposo, Nicolás Petro.

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Las audiencias de este proceso se encontraban suspendidas, mientras el Tribunal Superior de Barranquilla resolvía una acción de tutela interpuesta por el abogado de Vásquez, quien estaba alegando una vulneración del debido proceso desde septiembre pasado, cuando el juez del caso ordenó terminar la fase de descubrimiento de las pruebas antes de decidir sobre una solicitud de rechazo presentada por la defensa.

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Vía libre para reanudar audiencias

Sin embargo, en los últimos días, el Tribunal declaró improcedente esa tutela y dio vía libre para reanudar las audiencias, por lo que el Juez 27 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla fijó nuevas fechas para continuar el proceso penal.

Así las cosas, se programaron 13 sesiones a partir del 19 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, y hasta el 11 de febrero de 2027.

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En detalle, las audiencias se harán el jueves 19 y 25 de noviembre; el 3, 9, 15, 23 y 29 de diciembre; el 7, 12, 21, 25 y 28, y el 11 febrero de 2027.

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El despacho indicó que las diligencias se realizarán inicialmente de manera virtual, a través de Microsoft Teams. Una vez finalice la etapa preparatoria, se dará paso al juicio oral.

Según la Fiscalía, Vásquez habría recurrido a terceros para conocer contactos, registros de llamadas y otros datos personales de Laura Ojeda, con el propósito de establecer desde cuándo ella se comunicaba con el hijo del entonces presidente Petro.

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