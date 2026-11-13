Incendio en barrio El Bosque deja seis viviendas destruidas y una persona herida

Seis viviendas terminaron consumidas por las llamas en un incendio que se presentó en la madrugada de este viernes en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla. Información de las autoridades revela que una persona resultó con quemaduras y es atendida en un centro asistencial.

Como lo informó el teniente Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, la conflagración se inició aproximadamente a las 3:00 de la mañana en la calle 63 con carrera 9, en el sector conocido como Villa Caracas, dentro del barrio El Bosque.

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“Efectivamente, a las 3:00 de la mañana fuimos alertados de que un incendio consumía unas viviendas de madera en el sector de Villa Caracas, barrio El Bosque. Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos estuvieron haciendo presencia, incluyendo el carro tanque de 3.540 galones de agua. Logramos controlar, extinguir totalmente las llamas, hacer labores de remoción y enfriamiento. Lastimosamente, seis viviendas de madera fueron arrasadas por las llamas”.

Pacheco agregó que por la conflagración una persona resultó con quemaduras en una de sus manos y es atendida en un centro asistencial de la capital del Atlántico.



Asimismo, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad recordó que este es el tercer incendio de grandes dimensiones que se presenta este años en el sector de Villas Caracas, por lo que le solicitó a las empresas de servicios públicos revisar el estado de las instalaciones eléctricas, así como de las acometidas de gas en ese sector, para evitar nuevos accidentes o que las llamas se propaguen con facilidad.

Hay que recordar que, a inicios del mes de septiembre de este año, nueve casas fueron consumidas por las llamas en ese sector, donde predominan las viviendas construidas de manera irregular con madera y otros materiales.