Investigan presunta intoxicación masiva de menores por comida del PAE en colegio de Atlántico

Una preocupación grande se despertó en las últimas horas en el municipio de Luruaco, Atlántico, tras el reporte de una presunta intoxicación alimentaria que se presentó en la jornada de la tarde de la Institución Educativa San José de Luruaco, sede John F. Kennedy, al parecer derivada de la ingesta de comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Fueron ocho los estudiantes que resultaron afectados y debieron ser llevados hacia un centro asistencial, encendiendo inmediatamente las alarmas de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación Departamental.

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Los menores fueron atendidos oportunamente por su dolor abdominal y vómito, y todos fueron dados de alta, aunque las autoridades mantienen activos sus protocolos y rutas de atención para determinar las circunstancias de este suceso y si habría alguna irregularidad ya sea en el arroz con leche, en los bollos o en los huevos que fueron servidos por los trabajadores a cargo.

"Nuestra prioridad absoluta es la salud y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Apenas conocimos este presunto caso, activamos de inmediato nuestra ruta de reacción en articulación con la firma interventora Consorcio As Atlántico y el operador. Hoy nuestro equipo técnico se encuentra en terreno adelantando las investigaciones rigurosas para esclarecer los hechos y tomar las medidas administrativas que correspondan", afirmó el secretario de Educación Departamental, José Ternera.



Desde la Gobernación se precisó que la administración departamental “actúa como entidad contratante del programa, mientras que la preparación y el suministro directo de los complementos alimentarios en este plantel educativo están a cargo exclusivo de un operador llamado Fundación Benkis Biojó, organización contratada bajo los lineamientos de la Resolución 051 de 2021 para atención etnoeducativa”.

Por su parte, el alcalde Ameth Juan Hanna confirmó por sus redes sociales que se tomaron muestras de los alimentos suministrados para la realización de estudios de laboratorio.

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Una vez se tenga el dictamen, escribió que se tomarán “correctivos inmediatos para evitar que se vuelva a presentar un hecho tan lamentable”.