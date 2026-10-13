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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades de salud atendieron más de 100 casos de intoxicación durante festival EDC en Medellín

Autoridades de salud atendieron más de 100 casos de intoxicación durante festival EDC en Medellín

Pidieron tomar medidas de autoprotección durante este tipo de eventos tras las muertes de un ciudadano costarricense y otro británico.

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EDC //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Tras la preocupación generada en Medellín por la muerte de un ciudadano costarricense y otro británico en medio de aparentes casos de abuso de sustancias psicoactivas, las autoridades de salud se pronunciaron frente a los casos atendidos durante el EDC Colombia.

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La secretaria de Salud del Distrito, Natalia López, reportó que en el desarrollo del evento de música electrónica en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, organismos de emergencia realizaron 193 atenciones de las cuales siete derivaron en traslados a centros asistenciales de la ciudad para un manejo especializado.

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Sin embargo, una de las principales inquietudes tiene que ver con el consumo en exceso y mezclas de drogas. La funcionaria detalló que del total de casos registrados 107 correspondieron a intoxicaciones, entre los que estuvieron los de Ismael Gerardo Méndez Huertas y Ajay Bhapnagar. Las autoridades solicitaron mayor autoprotección en el marco de estos eventos.

"Por encima de cualquier celebración está la vida. Debemos siempre mantener los cuidados básicos para preservar nuestra salud y acudir a los puntos de atención en salud en caso de requerir cualquier tipo de asistencia", indicó López.

Frente a cuestionamientos sobre el ingreso de este tipo de sustancias al evento, la policía manifestó que la seguridad del festival estaba a cargo de Páramo Presenta como organizador privado, mientras que hasta ahora la entidad no se ha pronunciado al respecto.

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