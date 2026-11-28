La Clínica del Prado en Medellín alertó sobre la alta demanda que enfrenta actualmente su servicio de urgencias, cuya ocupación supera en un 250 % su capacidad de atención, situación que podría afectar los tiempos de respuesta para los pacientes en la ciudad.

A través de un comunicado, la institución informó que atraviesa un momento de alta demanda y pidió comprensión y colaboración a los usuarios para garantizar una atención oportuna para quienes más lo necesitan.

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Ante este panorama, la Clínica del Prado hizo un llamado a los pacientes para que acudan inicialmente a su IPS, donde podrán recibir una valoración inicial y determinar si requieren atención de mayor complejidad.

Sin embargo, no es la única situación que preocupa en la capital de Antioquia, ya que la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida informó que su servicio de urgencias reporta sobreocupación debido a la alta afluencia de pacientes.



La Clínica Vida señaló que, ante este panorama, los pacientes son atendidos de acuerdo con la gravedad de su condición médica y los criterios establecidos por el sistema de clasificación de triage.