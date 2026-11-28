El embalse Riogrande II continúa siendo uno de los puntos de mayor preocupación frente a las condiciones de disponibilidad de agua en el Valle de Aburrá. El ahorro registrado en los hogares que se abastecen de este sistema apenas alcanzó el 10 % de la meta establecida.

De acuerdo con el balance entregado por Empresas Públicas de Medellín, los hogares abastecidos por Riogrande II ahorraron en promedio tan solo 7 litros de agua al día, frente a una meta de 70 litros. Esto representa una brecha de 63 litros por hogar diariamente.

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El panorama tiene especial relevancia para los habitantes de Bello, Copacabana, Girardota y las zonas Occidental y Noroccidental de Medellín, territorios que dependen de este embalse para el suministro de agua potable.

En los otros sistemas también se reportan dificultades para alcanzar los objetivos. Piedras Blancas tiene un ahorro promedio de 20 litros por hogar, equivalente al 21,7 % de su meta, mientras que La Fe llegó a 33 litros, con un cumplimiento del 47,1 %.



Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que están haciendo los análisis correspondientes para poder tomar determinaciones y así poder conocer si las condiciones están dadas para volver a los racionamientos de agua.

"Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas del fenómeno del Niño todavía están por venir", indicó.

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Aunque durante esta semana no están programadas interrupciones del servicio de acueducto asociadas al Fenómeno de El Niño, las lluvias que puedan caer sobre el Valle de Aburrá no significan que las reservas se hayan recuperado completamente.