Este domingo 29 de noviembre, 383.952 ciudadanos de ocho municipios del Oriente antioqueño podrán participar en la consulta popular que busca definir la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La jornada se desarrollará en La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para este proceso se habilitarán 87 puestos de votación y 501 mesas, distribuidas en zonas urbanas, rurales y un punto en la cárcel. Del total de ciudadanos habilitados, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

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Uno de los aspectos fundamentales de la jornada será el cumplimiento del umbral de participación. Según la Ley 1625 de 2013, modificada por la Ley 1993 de 2019, la propuesta deberá obtener mayoría favorable en cada municipio y alcanzar una participación mínima del 5 % del censo electoral. El registrador Hernán Penagos.

"Todo dispuesto para la celebración de la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La primera invitación es que aquellas personas que decidan salir a votar lo hagan de manera temprana para evitar aglomeraciones y colas", señaló.



Para garantizar el desarrollo de la consulta fueron designados 3.665 jurados de votación, entre ellos 3.006 titulares y 659 remanentes, quienes recibieron la capacitación por parte de la entidad para la jornada que irá hasta las 4:00 de la tarde.

A la espera de que se abran las urnas, los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.