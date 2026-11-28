Este 28 de noviembre se cumplieron diez años del accidente aéreo en el que murieron 71 personas, entre integrantes del equipo brasileño Chapecoense, periodistas y tripulantes, cuando la aeronave que los transportaba se estrelló en las montañas de La Unión, Oriente antioqueño. Una década después, Colombia y Brasil se reencontraron para recordar a las víctimas y mantener viva su memoria.

La conmemoración se realizó en el municipio de La Unión, con la participación de autoridades locales, delegaciones brasileñas, Atlético Nacional y la Fuerza Aérea. Durante el acto se interpretaron los himnos de Colombia, Brasil, Antioquia y La Unión, y se llevó a cabo la condecoración de la bandera de guerra de la Fuerza Aérea Colombiana por parte de la Fuerza Aérea Brasileña.

Tragedia Chapecoense Foto: AFP

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Uno de los momentos más emotivos fue el minuto de silencio en memoria de las 71 víctimas, acompañado de un sobrevuelo de la Fuerza Aérea y una lluvia de pétalos. También se instaló una placa conmemorativa por parte de Atlético Nacional y la barra Los del Sur de La Unión, y se realizó una ofrenda de 71 flores en el mural dedicado a las personas fallecidas.

De las 77 personas que viajaban en el avión, seis sobrevivieron. En las labores de rescate participaron la Fuerza Aérea, organismos de socorro, autoridades locales y departamentales, además de habitantes de la zona. El general Luis Miguel Díaz, comandante del CACOM 5, recordó el despliegue de capacidades que permitió atender la emergencia y destacó la unión de todas las instituciones y la comunidad.



"Su Fuerza Aérea, en ese momento, dispuso todas las capacidades que tenía disponibles, y por eso se lograron salvar seis vidas", recordó el oficial, quien también resaltó el trabajo de los organismos de socorro y de los habitantes de La Unión durante la atención de la emergencia.

El comandante señaló que lo ocurrido también permitió fortalecer los procedimientos de rescate y evacuación aeromédica. Según explicó, las experiencias de aquella operación sirvieron para mejorar las técnicas, tácticas y procedimientos de la institución.

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Finalmente, destacó que la tragedia fortaleció los lazos entre ambos países y que la Fuerza Aérea busca mantener viva esa relación a través de su participación en los homenajes.

El accidente ocurrió cuando el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia se quedó sin combustible antes de llegar al aeropuerto José María Córdova. Diez años después, Chapecoense sigue siendo parte de la memoria de Antioquia y de una historia de solidaridad que trascendió el fútbol.

La Unión conmemoró los 10 años de la tragedia aérea que enlutó a Chapecoense y Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/mIBl1UBp0p — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 28, 2026