La Ceja, El Retiro, San Luis, Abejorral, Granada y El Peñol están sin suministro regular de gas natural debido a bajas presiones registradas en el Sistema Nacional de Transporte de Gas. Esta situación frena los procesos de compresión, transporte y distribución del combustible hacia las redes locales, en medio de una mayor demanda, estrechez en la disponibilidad de gas y condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Lina María Pérez, gerente de Gas de EPM, explicó que los municipios abastecidos mediante Gas Natural Comprimido requieren condiciones específicas de presión para encender los compresores, comprimir el combustible y llevarlo de forma eficiente hasta las redes de cada localidad. La directiva señaló que el panorama del sistema nacional de transporte, donde EPM opera en un punto intermedio sin control directo sobre toda esa infraestructura, complica la operación diaria y el abastecimiento en el país.

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Según detalló la gerente, la coyuntura no solo pasa por la presión en las redes de transporte, sino también por los retos contractuales y comerciales para asegurar la nominación y disponibilidad de gas en el sistema nacional. Aun así, indicó que la compañía mantiene comunicación constante con los usuarios, comercios e industrias y confía en superar estas dificultades en el mediano plazo.

"Desde el punto de vista contractual y comercial, estamos haciendo todas las labores para tener la nominación de gas o el abastecimiento de gas disponible. Allí también tenemos muchos retos, allí tenemos muchas dificultades, precisamente porque en general en el país tenemos dificultades para tener la molécula en nuestro sistema", indicó.



En localidades como La Ceja, la Administración Municipal mantiene seguimiento permanente junto con EPM para monitorear la contingencia y el restablecimiento del servicio. Mientras se normaliza el suministro, se pide a los hogares y establecimientos mantener cerradas las válvulas de gas, verificar que los gasodomésticos estén apagados y seguir únicamente los canales oficiales antes de volver a encender los equipos.

Las autoridades locales y EPM reiteraron a las familias, comercios e industrias del Oriente antioqueño que continúan trabajando para normalizar el servicio y pidieron estar atentos a los reportes oficiales sobre el restablecimiento del suministro de gas natural en estos seis municipios.