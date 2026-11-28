Tropas del Ejército Nacional desmantelaron una improvisada central de comunicaciones del Clan del Golfo en el corregimiento Liberia-El Charcón, zona rural de Anorí, nordeste de Antioquia. Durante el operativo se produjo un combate con presuntos integrantes de la Subestructura Jorge Mario Valle, quienes huyeron del lugar.

Aunque alias Pinky, señalado cabecilla de esta subestructura, no fue capturado, las autoridades indicaron que este sitio era utilizado por él para comunicarse con sus redes criminales y logísticas e impartir instrucciones para la ejecución de actividades ilícitas. Incluso, interceptaciones telefónicas darían cuenta del uso de este lugar para dichas coordinaciones.

El Ejército desmanteló una central de comunicaciones del Clan del Golfo en zona rural de Anorí, Nordeste antioqueño. #VocesySonidos pic.twitter.com/MIKTBUm2fM — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 28, 2026

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Durante el procedimiento también fue encontrada una adolescente, cuya situación está pendiente de definición para establecer si será aprehendida o no. El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, entregó detalles del operativo y de la situación de la menor.

"Durante la operación se incautaron tres fusiles, tres pistolas, más de mil cartuchos de diferentes calibres, 12 probadores para fusil y seis probadores para pistola. Asimismo, producto del combate, fue hallada una menor de edad, la cual fue puesta a disposición de la seccional de protección y de la policía de infancia y adolescencia", indicó.



En el lugar fueron incautados tres fusiles, tres pistolas, más de mil unidades de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, documentación, equipos de comunicaciones, un computador portátil, celulares, baterías y antenas de telecomunicaciones.

También fue encontrado un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica que, al parecer, eran utilizados para identificar las aeronaves remotamente tripuladas desplegadas por la Fuerza Pública en la zona.

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Según el Ejército, desde esta central se coordinaban actividades relacionadas con homicidios, extorsiones, secuestros, acciones terroristas, reclutamiento de menores y narcotráfico.

Tras la huida de los presuntos integrantes del grupo armado, la Séptima División reforzó el dispositivo de seguridad por tierra y aire para tratar de ubicarlos. Las operaciones continúan en la zona.

Antioqueños, en el corregimiento Liberia-El Charcón de Anorí, el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia incautaron armas de largo alcance del Clan del Golfo. También hallaron armas cortas, cartuchos, proveedores, radios, celulares, un computador portátil y libros de adoctrinamiento.… pic.twitter.com/3dVp0IJodp — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 27, 2026