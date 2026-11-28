Las autoridades confirmaron que tres de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados lograron ser rescatados con vida, mientras que uno continúa desaparecido, en medio de la emergencia minera registrada en el sector El Cristo, en el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño.

Tras las verificaciones por parte de los organismos de rescate, indicaron que los trabajadores rescatados se encuentran bien de salud.

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Mientras tanto, continúan las labores de rescate para encontrar a la última persona, las cuales se adelantan de manera coordinada entre las autoridades locales, la Agencia Nacional de Minería y los equipos de Salvamento Minero, que desde el inicio de la emergencia han trabajado para ubicar y poner a salvo a los trabajadores.

La situación ha mantenido en alerta a la comunidad y a los organismos de emergencia, debido a las difíciles condiciones que se presentan en la zona y a la incertidumbre por el paradero del minero que aún no ha sido localizado.



Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantener la prudencia, acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar acercarse al área de intervención, con el fin de no interferir en las labores que continúan para encontrar al trabajador desaparecido.

Los equipos especializados mantienen activo el operativo, mientras familiares y habitantes del municipio permanecen atentos al desarrollo de esta emergencia.

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"Seguimos atendiendo la emergencia en el municipio de Remedios con cuatro mineros atrapados, uno de ellos desaparecido. Tenemos la esperanza de encontrarlo a salvo como a sus tres compañeros. Agradecemos las muestras de solidaridad y apoyo en medio de la emergencia. Agradecemos el apoyo que nos han brindado titulares mineros en el rescate Aris Mining y Fundación Quintana", indicó en su cuenta de X Esteban Bello.

Tras 15 horas de búsqueda, fueron rescatados con vida tres mineros que habían quedado atrapados en un derrumbe en un socavón de Remedios, Antioquia. Continúa la búsqueda del otro compañero, quien permanece desaparecido. #VocesySonidos pic.twitter.com/6rJYwRnTz3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 28, 2026