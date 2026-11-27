Medellín dio inicio oficialmente a la temporada de Alumbrados Navideños este viernes 27 de noviembre. La edición 59 de esta tradicional celebración tendrá como temática "Un mundo de experiencias en Navidad", una propuesta que combina iluminación, tecnología y representaciones de diferentes culturas.

Los Alumbrados EPM estarán encendidos durante 46 noches, hasta el 11 de enero de 2027, en horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche. La decoración estará distribuida en 28 espacios de la ciudad, entre avenidas, parques de las 16 comunas, barrios y los cinco corregimientos.

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¿Dónde ver los Alumbrados Navideños de Medellín?

El recorrido principal estará ubicado entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, con una extensión de 1,5 kilómetros. Allí, los visitantes encontrarán 14 carrozas distribuidas en nueve regiones que representan los Andes y el Caribe, África, el mundo árabe, el Mediterráneo, las culturas nórdicas, Oriente, la Amazonía y Oceanía.

La propuesta incluye representaciones de diferentes tradiciones culturales, con personajes como chapoleras, silleteras, palenqueras, gondoleros, geishas y maoríes. También habrá figuras de animales como mariposas amarillas, camellos, pandas, llamas, guacamayas, elefantes, jirafas, renos y dragones.

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Una de las principales novedades de esta edición son los nueve pabellones inmersivos, diseñados para ofrecer experiencias interactivas mediante imágenes, sonidos y movimientos. Cada espacio recrea elementos característicos de las regiones representadas, con propuestas que incluyen biodiversidad, tradiciones, arquitectura y paisajes.

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Otros lugares para visitar los Alumbrados en Medellín

La decoración navideña también se extenderá por otros sectores de la ciudad. En La Playa, la iluminación estará ubicada entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida Oriental, con un techo de luces acompañado de faroles tradicionales.

En Las Palmas, la propuesta estará inspirada en faroles de diferentes culturas, mientras que la carrera 70 tendrá una ambientación relacionada con la música y los colores de los carnavales. A estos espacios se suman los parques de las 16 comunas, cada uno con una temática relacionada con la Navidad.

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Los cinco corregimientos también tendrán escenarios propios. Altavista contará con una Noche de Velas; San Antonio de Prado, con un Camino Polar; San Cristóbal, con un Bosque Navideño; Santa Elena, con un Jardín de Silleteros, y San Sebastián de Palmitas, con Pastores en Belén.

Los pesebres que hacen parte de los Alumbrados EPM

Entre los atractivos de esta temporada también se encuentran dos representaciones tradicionales de Antioquia. Cerca del puente de Guayaquil estará el Pesebre Silletero, una iniciativa que reúne a más de 430 familias alrededor de pesebres monumentales elaborados con técnicas tradicionales de flor seca.

Por su parte, en el ingreso del Edificio EPM estará el Pesebre Costumbrista de Antioquia, que completa 22 años de historia. Esta representación ocupa cerca de 500 metros cuadrados y reúne más de 5.000 piezas, entre ellas 3.300 figuras y 680 edificaciones de madera.

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¿Cuántas luces tienen los Alumbrados de Medellín?

La edición 59 de los Alumbrados EPM cuenta con 11,5 millones de bombillas LED, 36.000 figuras y 864 kilómetros de manguera luminosa. En la elaboración de las estructuras participaron 150 artesanas, encargadas de tejer las figuras de diferentes tamaños que hacen parte de la decoración.

La operación también incorpora tecnología para controlar el encendido y apagado de las instalaciones. Más de 400 equipos participan en este proceso y 55 de ellos cuentan con sistemas de telegestión para monitorear variables como corriente, potencia y seguridad.

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En materia ambiental, EPM destacó la reutilización de madera recuperada mediante su programa Aldeas, material que fue transformado para la construcción de los pabellones inmersivos y otras figuras. Además, la iluminación utiliza tecnología LED y sistemas de control para optimizar el consumo energético.

¿Los Alumbrados de Medellín tienen algún costo?

De acuerdo con EPM, los recursos destinados a la realización de los Alumbrados Navideños no se cobran en la factura de servicios públicos. La empresa también destacó el impacto de esta tradición en la generación de empleo, el turismo y la actividad económica de la ciudad.

Los Alumbrados EPM estarán disponibles todos los días hasta el 11 de enero de 2027, entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche. Durante 46 noches, habitantes y visitantes podrán recorrer los diferentes escenarios que convierten a Medellín en uno de los principales destinos navideños del país.