Una emergencia mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad del municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, luego de que cuatro trabajadores quedaran atrapados en un socavón del sector El Cristo.

Desde que se conoció la situación, los organismos de emergencia concentran sus esfuerzos en las labores de rescate, en coordinación con la Agencia Nacional de Minería -ANM- y su equipo especializado de Salvamento Minero.

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De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Remedios, los rescatistas están en el desarrollo del operativo y el seguimiento de sus condiciones mientras se concreta la extracción de los hombres.

En esta zona del Nordeste antioqueño se instaló un Puesto de Mando Unificado para poder coordinar las diferentes acciones con Bomberos y la Gobernación de Antioquia.



La Administración Municipal hizo énfasis en que las labores deben ser adelantadas por los organismos y autoridades competentes, por lo que pidió paciencia a los familiares de los mineros.

Mientras avanzan las labores técnicas en el sector, la expectativa está puesta en el rescate de los cuatro mineros, para que puedan salir sanos y salvos y regresar con sus familias.