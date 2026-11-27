Dos casos en el Oriente antioqueño ponen bajo la lupa el maltrato animal. En Rionegro, autoridades rescataron a una vaca en estado crítico de desnutrición junto a su ternero, mientras que en Marinilla ciudadanos denunciaron la negativa de transporte para un perro en el servicio público

Siguen el malestar y la indignación en Antioquia por los reiterados casos de abandono animal y las restricciones al transporte de mascotas en vehículos de servicio público. Los episodios más recientes se registraron en el Oriente del departamento: en Marinilla se desató un nuevo reclamo porque a un pasajero no le permitieron abordar un bus intermunicipal con su perro, situación que se suma al rescate de una vaca y un ternero hallados en estado de abandono en zona rural de Rionegro.

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El primer hecho ocurrió detrás de las instalaciones de la empresa Pintuco, en Rionegro, donde vecinos del sector alertaron que una vaca llevaba varios meses en el sitio sin presencia de sus propietarios y que, pese a recibir agua y alimento de la comunidad, llevaba dos días sin poder ponerse de pie debido al deterioro en su estado físico. Tras conocerse el reporte, autoridades ambientales del municipio acudieron al lugar, confirmaron las malas condiciones de salud del bovino y encontraron también a un ternero que sería su cría.

Ambos animales fueron retirados del predio y trasladados al Centro de Bienestar Animal de Rionegro, donde quedaron bajo observación y atención veterinaria para su recuperación tras la intervención adelantada por el municipio.



El segundo caso tuvo lugar en Marinilla, cuando una pasajera intentó abordar un bus llevando a su perro con pañal y dentro de un guacal. Según la denuncia, el conductor le impidió viajar con la mascota en la cabina y le indicó que debía enviarla en la bodega de equipaje, a lo que otra pasajera intervino advirtiendo el riesgo de asfixia en ese compartimento y señalando que el animal cumplía con las condiciones exigidas, mientras la dueña incluso ofreció pagar un pasaje adicional por el cupo sin lograr que le permitieran abordar.

"El perro no puede ir ahí. No, él es un animal. Él lo único que no hace es hablar. El perro lleva pañal. ¿Cómo van a meter un animal en una bodega de esas? No, es que eso no es permitido, que los metan a bodega", indicó.

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Frente a lo ocurrido en el transporte público, la senadora Andrea Padilla informó en sus redes sociales que envió oficios a la Superintendencia de Transporte y a la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando además una circular dirigida a las empresas transportadoras para recordar las disposiciones sobre el traslado de animales de compañía en cabina.