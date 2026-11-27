Cómics, música y mascotas hacen parte de la agenda cultural en el departamento que, para este fin de semana, tendrá su epicentro en el Valle de Aburrá.

Plaza Mayor recibirá, este fin de semana, dos eventos. Desde hoy y hasta el domingo, los amantes de la cultura geek podrán disfrutar de la Cómic Con. Además, se desarrollará una nueva versión de Expopet,

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"Un espacio que permitirá conocer las tendencias del sector, escuchar a expertos y conversar sobre los retos de la tenencia responsable y la protección animal", señaló Carlos Ruiz, jefe de proyectos de Corferias.

Para quienes buscan planes musicales, la Filarmónica de Medellín cerrará su temporada 'Identidad' con una presentación del pianista y compositor colombiano Jorge Mejía, mañana desde las 5 de la tarde.



"Un concepto para piano donde va a interpretar una obra que habla sobre la relación que tenemos con el viaje, con nuestra casa, con nuestro hogar, con la sensación de arraigo cuando nos vamos de casa; es una obra muy linda y especial llamada 'Identidad'", explicó Ana María Patiño, directora titular de la Filarmed.

Finalmente, en el sur del Área Metropolitana, en Envigado comenzó el Corredor Navideño que ofrecerá productos de emprendedores locales hasta el próximo 11 de enero.