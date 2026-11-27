El comercio de Antioquia está preparado para el Black Friday, una de las jornadas comerciales más importantes del año que marca oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas y para este 2026, Fenalco proyecta un incremento del 20 % en las ventas.

De acuerdo con María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, esta fecha representa una oportunidad importante para dinamizar la economía regional, especialmente en sectores como tecnología, vestuario, calzado y juguetería.

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"Se proyecta en un aumento, un crecimiento de las ventas de más del 20%. Le deseamos a las familias antioqueñas y por supuesto a las empresas antioqueñas una excelente jornada en Este Black Friday 2026", manifestó Bernal.

La expectativa del gremio está respaldada por el más reciente sondeo de Fenalco Nacional, según el cual el 63 % de los colombianos tiene previsto destinar más de 300.000 pesos a sus compras durante el Black Friday. De ese porcentaje, el 47 % planea invertir más de 500.000 pesos.



Sin embargo, Fenalco Antioquia también hizo un llamado a los ciudadanos para realizar sus compras de manera responsable. Entre las recomendaciones está planificar los gastos, comparar precios y verificar que las promociones correspondan a descuentos reales.

Asimismo, aconsejó utilizar únicamente canales digitales oficiales y establecimientos comerciales formales, con el propósito de evitar posibles fraudes y garantizar la seguridad de las transacciones.