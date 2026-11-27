La empresa UNE Telecomunicaciones solicitó al Ministerio del Trabajo ampliar la autorización de despido colectivo para incluir a otros 38 trabajadores, que se sumarían a los 81 inicialmente contemplados en el proceso radicado en enero de 2025. La petición, presentada el 20 de noviembre, generó nuevas denuncias de las organizaciones sindicales, que advierten una posible retaliación contra sus representantes.

Según la comunicación enviada por la compañía a las inspectoras del Ministerio del Trabajo, la ampliación responde a cambios en las condiciones técnicas, operativas, organizacionales y económicas de la empresa, así como a la necesidad de continuar con medidas de reorganización para mantener la sostenibilidad financiera y la eficiencia operacional.

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Sin embargo, en diálogo con Blu Radio los sindicatos cuestionaron la inclusión de los nuevos trabajadores. De acuerdo con Doralba Hernández, de Unitratel en Medellín, durante las inspecciones realizadas por el Ministerio los días 5 y 6 de noviembre se estableció que 42 de las 81 personas inicialmente incluidas ya habían salido de la compañía por diferentes motivos. Ocho días después, según denunciaron, recibieron la notificación de la ampliación.

"42 se habían retirado de la empresa por diversos motivos, en especial planes de retiro voluntario que están no tan voluntarios, son unos planes dirigidos en los cuales a los trabajadores se les ha estado insistiendo, hay otros que inclusive han salido por pensionados, es muy evidente la retaliación que tuvieron y es una arbitrariedad que están cometiendo", expuso la mujer.



Los representantes sindicales señalaron que entre los 38 nuevos nombres habría directivos de las organizaciones que participaron en las inspecciones, situación que calificaron como una presunta persecución sindical.

Froilán Fernández, secretario general de Sintraemsdes Nacional, aseguró que desde 2025 han salido 275 trabajadores de una planta que pasó de 745 a 470 empleados. De ese total, entre 220 y 225 habrían aceptado planes de retiro voluntario bajo presiones de la empresa, según su denuncia.

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"¿Cómo se explica que la empresa haya reducido su planta en 275 trabajadores cuando la solicitud de autorización de despido colectivo suman solamente 119? Eso lo traduzco simplemente en una persecución sindical, bajar costos a costa de los trabajadores, puesto que solamente se están pidiendo despidos de un EPM Telecomunicaciones mes tras mes. En este año hemos adquirido las operaciones de varios países como Chile", aseguró Fernández.

Aura Lucía Buitrago, de SintrauneEPM, indicó que la situación laboral ha venido teniendo marcados cambios desde que EPM vendió sus acciones en UNE, proceso de enajenación que fue aprobado en 2024 y permitió que la compañía pasada a ser 100% privada.

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"Desde este año que ya tomaron el control y la posesión total de la empresa, se ha recrudecido el ataque a los trabajadores. En ese sentido, los que no se acogen al plan de retiro voluntario, los trasladan a otro cargo con otras funciones, en detrimento de las condiciones laborales del trabajador", manifestó Buitrago.

Los sindicatos también cuestionaron traslados a otras ciudades y cambios de funciones para quienes no aceptan esos planes. Aseguraron que han presentado entre cuatro y cinco tutelas, sin obtener una solución de fondo, y pidieron la intervención del Ministerio del Trabajo para propiciar un diálogo con la compañía.

Blu Radio pidió a Millicom, grupo económico que absorbió a UNE, una respuesta frente a las denuncias conocidas y la carta que fue enviada al Ministerio, pero hasta ahora no ha recibido la versión de la compañía.