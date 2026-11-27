La fuerza pública y organismos judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas en zona rural de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, y que tendría conexiones con grupos armados.

El hallazgo se produjo en la vereda Ancón, donde fue localizado el cadáver de una mujer que sería María Luna de la Cruz Muñoz, de 30 años. Según la información preliminar, la víctima vestía una falda de jean y una camisa negra, y presentaba una lesión en la cabeza que, al parecer, habría sido ocasionada con un arma de fuego.

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Versiones extraoficiales señalan que la mujer tendría presuntos vínculos con el frente cuarto de las disidencias de las Farc y estaría relacionada con hechos violentos registrados durante los últimos meses en Remedios y Segovia.

Entre los episodios bajo revisión figura un enfrentamiento ocurrido el pasado 18 de noviembre en el sector Llano de Córdoba, en Remedios, donde hombres armados habrían protagonizado un intercambio de disparos con integrantes del Clan del Golfo.



De acuerdo con esas mismas versiones, esta última estructura criminal le habría ordenado abandonar el territorio.