Las autoridades atienden varias afectaciones en el Urabá antioqueño luego del desbordamiento del río Murindó, una emergencia que ocasionó daños en la infraestructura vial, inundaciones en viviendas y pérdidas en cultivos de pancoger.

De acuerdo con el reporte preliminar de la administración municipal, el aumento del caudal destruyó cerca de 100 metros del jarillón que protege una vía carreteable que está en construcción y afectó varias viviendas ubicadas en sectores cercanos.

Publicidad

Hasta el momento, tres familias han sido identificadas como directamente damnificadas, aunque el número de personas perjudicadas sería mayor debido al aislamiento de las comunidades.

Ante la posibilidad de que se presenten nuevas crecientes, los organismos de gestión del riesgo recomendaron evacuar los sectores expuestos, seguir las instrucciones de las autoridades y abstenerse de regresar a las zonas afectadas hasta que se emita una nueva orientación.



A esta emergencia se suman daños en la ribera del río Curbaradó, a la altura del sector El Diablo, donde la erosión provocó la caída de una estructura eléctrica. El incidente interrumpió el suministro de energía en algunas zonas de Vigía del Fuerte y Carmen del Darién, en Chocó, que reciben el servicio a través del corredor eléctrico Casabomba-Curbaradó.