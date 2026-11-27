Corantioquia declara la emergencia por el crecimiento desbordado de minería ilegal sobre el río Nechí. En los últimos cuatro años la presencia de dragas dedicadas a esta actividad aumentó más del 500%

La expansión acelerada de la minería ilegal sobre el río Nechí sigue encendiendo las alarmas de las autoridades ambientales en el Bajo Cauca antioqueño.

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La magnitud que ha alcanzado esta actividad, con consecuencias sobre los ecosistemas, la calidad del agua y las condiciones de seguridad en la región, llevó a Corantioquia a declarar la emergencia ambiental y a solicitar una intervención articulada del Gobierno nacional.

La directora de la corporación, Liliana Taborda, advirtió que el crecimiento de las dragas tipo buzo evidencia la dimensión del problema. Mientras en 2022 se tenía registro de cerca de 30 de estas estructuras sobre el afluente, actualmente la cifra asciende a 170, lo que representa un aumento superior al 560 % en cuatro años.



Según la funcionaria, las operaciones mineras irregulares están provocando contaminación del agua, modificaciones en los cauces de afluentes y daños sobre los ecosistemas que rodean el río. Las afectaciones se han estimado en un área superior a las 4.000 hectáreas.

“Falta una articulación real de la institucionalidad y falta, por supuesto, una conciencia ciudadana para entender que sí podemos realizar minería, pero minería legal, minería bien hecha, minería formalizada y acorde, por supuesto, a los estándares ambientales”, aseguró la funcionaria.

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Las acciones de control tampoco han logrado frenar la expansión. Corantioquia informó que durante los últimos años ha realizado 65 visitas a la zona, que han derivado en diferentes procesos sancionatorios.

De ellos, 38 se abrieron entre julio y noviembre de este año.

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Ante este escenario, la autoridad ambiental pidió al Ministerio de Ambiente y al Gobierno nacional fortalecer las acciones conjuntas y llevar la situación del río Nechí a una sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales.