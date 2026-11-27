El Concejo de Medellín aprobó un presupuesto de 12,1 billones de pesos para 2027. La salud y la educación son los rubros que tendrán más presupuesto para el próximo año en la capital de Antioquia.

Medellín ya tiene definida su hoja de ruta financiera para el cuarto y último año de la actual Administración Distrital luego de que el Concejo de Medellín aprobara un presupuesto general de 12,1 billones de pesos para la vigencia 2027.

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Tras la decisión en plenaria, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó a través de su cuenta de X que, “los recursos públicos de la ciudad son sagrados” y aseguró que cada peso aportado por los contribuyentes se destinará a obras e inversión social para las familias medellinenses.

Del monto total aprobado para 2027, la mayor proporción se concentrará en dos sectores sociales: educación recibirá 2,09 billones de pesos y salud contará con 1,8 billones de pesos. El secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe.



“Presupuesto que va a atender la inversión de la ciudad, va a atender su funcionamiento y va a atender el pago de la deuda del distrito. Es importante resaltar que este presupuesto va a estar destinado a programas sociales y también a proyectos de infraestructura”, afirmó.

El plan financiero

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También asigna partidas específicas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los programas de atención a poblaciones vulnerables y las iniciativas de generación de empleo y oportunidades económicas en las 16 comunas y cinco corregimientos.

En el componente de infraestructura física, los recursos aprobados respaldarán la ejecución de cerca de 1.800 obras en marcha en distintos sectores de la capital antioqueña.

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Dentro de ese paquete se contemplan 11 nuevos megacolegios, ocho jardines infantiles del programa Buen Comienzo, siete ReCreos Deportivos, cinco ReCreos Culturales y la intervención y renovación de más de 720 escenarios deportivos en los barrios.

Con esta aprobación, la Alcaldía de Medellín asegura la financiación de los proyectos estratégicos previstos para 2027, en medio de un panorama fiscal respaldado por la reciente ratificación de la máxima calificación crediticia nacional AAA otorgada al Distrito por la firma calificadora Fitch Ratings.