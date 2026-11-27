En más de 40% está la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo. El gobernador Andrés Julián Rendón celebró avances en las labores para poner en funcionamiento la megaobra a finales de 2027.

Después de meses de permanecer almacenados en bodegas de Bogotá, los equipos electromecánicos necesarios para poner en funcionamiento el Túnel del Toyo comenzaron a avanzar en su instalación y ya registran un progreso superior al 40%.

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Las labores se concentran en el tramo 1, comprendido entre Cañasgordas y Giraldo, que ya tiene terminada la totalidad de su infraestructura civil y cuenta con las condiciones para recibir la mayor parte de estos sistemas.

De hecho, allí se instalará cerca del 75 % de los equipos previstos para el proyecto. El 25 % restante corresponde al tramo 2, entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, donde el montaje dependerá de la terminación de las obras civiles.



El equipamiento contempla sistemas de ventilación, iluminación, cámaras de vigilancia, redes eléctricas, fibra óptica, señalización, comunicaciones y protección contra incendios. Estos componentes son indispensables para garantizar condiciones de seguridad y permitir la operación de los túneles que conforman la nueva conexión vial entre Medellín y Urabá.

Juan Camilo Ostos, director del Invías, destacó la celeridad de los trabajos en este proyecto estratégico para la movilidad del centro del país.

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“Tenemos un diagnóstico que ha venido evolucionando positivamente. Cuando llegamos, el avance de los equipos electromecánicos instalados en el Toyo era casi nulo. Hoy en día vamos en el 42%, 105 días después, y vamos a lograr en el primer semestre del próximo año concluir la mayoría. En la medida en que ellos terminen las obras de infraestructura, la Gobernación y la Alcaldía", aseveró.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró los resultados y destacó la articulación entre las administraciones departamental, distrital y nacional.

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“Antioquia resistió, y gracias al trabajo en equipo con el Presidente Abelardo de la Espriella, a la Ministra Elsa Noguera y el Alcalde Federico Gutiérrez la obra sigue adelante, como debe ser”, manifestó a través de su cuenta de X.

La meta anunciada por el Gobierno nacional es que el Túnel del Toyo y la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo puedan entrar en operación en octubre de 2027.