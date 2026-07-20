Retomar bombardeos y terminar Túnel del Toyo: prioridades de Abelardo De La Espriella en Antioquia

La conmemoración en Antioquia de los 216 años de la Independencia de Colombia fue, una vez más, la oportunidad para que los gobiernos locales expresaran sus expectativas y solicitudes más apremiantes frente al Gobierno nacional electo de Abelardo de la Espriella.

Durante el evento, realizado en las obras del Túnel del Toyo, en el Occidente del departamento, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el alcalde Federico Gutiérrez coincidieron en que la seguridad es uno de los asuntos que requiere mayor atención en la región.

Entre los pedidos estuvieron el fin de la paz total, así como priorizar la captura de 19 cabecillas de grupos armados que delinquen en el departamento, especialmente de las disidencias al mando de alias 'Calarcá'.

Las peticiones fueron atendidas por De La Espriella, quien reiteró una lucha frontal contra todas las estructuras delincuenciales.



"Volverán las fumigaciones y los bombardeos, señor gobernador. Usted tranquilo, que ya pronto, en 19 días, cesará la horrible noche y le daremos a las cosas el orden que merecen", dijo.El otro pedido estuvo relacionado con la infraestructura y, justamente, con el Túnel del Toyo, para que se instalen cuanto antes los equipos electromecánicos que permanecen desde hace varios meses guardados en bodegas del Invías, en la ciudad de Bogotá.

“Señora ministra de Transporte, es una instrucción que debe cumplirse desde ya, en el término de la distancia. Los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden, señora ministra. Prioridad”, dijo.

Finalmente, otro de los anuncios importantes durante la visita de Abelardo De La Espriella a las obras del Túnel del Toyo, en el Occidente de Antioquia, estuvo relacionado con un nuevo miembro del gabinete. Será Jorge Haller, el embajador de Colombia en Venezuela.