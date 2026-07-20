Ya son 3 billones lo que invierte Antioquia en 1.500 kilómetros de vías atendidas

Con una inversión de 3 billones de pesos, la Gobernación de Antioquia ejecuta un plan de infraestructura que prioriza la pavimentación de cerca de 1.500 kilómetros de vías del departamento.

La Gobernación de Antioquia avanza en un ambicioso plan de infraestructura vial con el que busca transformar la conectividad del departamento. La meta es pasar del 45 % de vías pavimentadas equivalente a 2.718 kilómetros recibidos a inicios de 2024 al 73 % al finalizar el año 2027.

La planificación para la pavimentación de aproximadamente 1.500 kilómetros de carreteras no solo tiene como objetivo optimizar la circulación, sino también establecer criterios de calidad que favorezcan el mantenimiento preventivo, previniendo de esta manera el deterioro rápido de la infraestructura y el uso inadecuado de los recursos del estado.

Luis Horacio Gallón Arango, exsecretario de Infraestructura, mencionó las vías pavimentadas hasta el momento: “construyendo 6.5 km de la vía Belén hacia la glorieta al aeropuerto. 12 km de Llanogrande Canadá La Ceja. El intercambio o el viaducto El Alto de Palmas. La glorieta de la del aeropuerto que quedó en perfectas condiciones”, aseguró.



Para dimensionar el impacto de esta meta, las autoridades recordaron que desde 1960, un periodo de 64 años, el departamento había logrado intervenir un total de 2.249 kilómetros. El plan actual pretende superar en solo cuatro años casi el 66 % de lo pavimentado históricamente en más de seis décadas.

Las inversiones en la obra de pavimentación alcanzan los 3 billones de pesos, crean más de 50 mil puestos de trabajo y establecen a Antioquia como la región que más invierte en la interconexión de su territorio mediante carreteras en condiciones optimizadas.