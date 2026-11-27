Uno más en la lista de centros asistenciales desbordados en la capital antioqueña. El servicio de urgencias del Hospital San Vicente Fundación de Medellín opera ya cerca del 300% de ocupación, en medio de las alertas hospitalarias que atraviesa la red de salud.

La crisis por la sobreocupación en los servicios de urgencias de Antioquia suma un nuevo eslabón.

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Tras los reportes críticos en instituciones como la Clínica Vida, los hospitales de Itagüí y La María, la Clínica Bolivariana y la sede de Rionegro del San Vicente Fundación, el turno es ahora para el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, cuya área de urgencias registra niveles cercanos al 300 %, con una ocupación del 290 % en adultos y del 220 % en pediatría.

De acuerdo con el balance de la institución, este repunte en la demanda responde, entre otros factores, al cierre de servicios en otros centros médicos de la red hospitalaria, lo que ha derivado en tiempos de espera más prolongados para los usuarios.



Para descongestionar las salas y atender a quienes no presentan una urgencia vital, el hospital recurre a mecanismos de direccionamiento como la cita prioritaria y la remisión externa.

A través de la estrategia SICA, los pacientes clasificados en triaje 3 y 4 son asignados con cita previa a centros asistenciales de menor complejidad en la ciudad.

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“Nuestro propósito igual es que necesitamos cuidar el paciente. En la ciudad hay una estrategia que se llama SICA y esa estrategia busca que se pueda asegurar una red de atención para el paciente si su enfermedad no necesita una alta complejidad. Entonces, por ejemplo, los pacientes que son clasificados como triage 3 y 4, que uno sabe que pueden ser atendidos en hospitales de menor complejidad, se les asigna una cita y un hospital a través de esa plataforma y ya los otros sería para cita prioritaria”, aseguró Laura Arango Gutiérrez, médica urgentóloga del hospital.

Pese a las dificultades del sistema y a la alta presión asistencial, desde el Hospital San Vicente Fundación aseguraron que su reorganización interna ha permitido garantizar la continuidad del servicio y afirmaron que la institución ya está preparada para afrontar la demanda de la temporada decembrina.