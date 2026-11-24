El personal del Hospital San Rafael de Itagüí tuvo que salir a explicarle a los pacientes las largas demoras para ser atendidos en urgencias. El centro asistencial tendría una sobreocupación cercana al 200 % y carencia de profesionales por la falta de pagos.

No paran las afectaciones en el Hospital San Rafael de Itagüí en donde el retraso en los pagos ha sido un dolor de cabeza hace cerca de un año para todos los profesionales que hoy tienen que atender unas saturadas urgencias.

Publicidad

Recientemente se conoció un video en donde se logra apreciar como una profesional de la salud sale a los pasillos del centro asistencial para explicarle a los pacientes las demoras por el cerca de 200 % de sobreocupación en el servicio de urgencias.

“Por eso se ha dicho esta carnicería. La persona que lleva fuera más tiempo esperando lleva más de 15 horas. Y es posible que tenga que estar más. Sabemos que todos tienen necesidades médicas”, aseguró.



La precaria situación que vive el hospital en el Sur del Valle de Aburrá no es una sorpresa para nadie, ya que solamente hay que recordar que a inicios de este año fue el mismo gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, quien mencionó la difícil situación financiera que atravesaban.

Arroyave, en medio de lágrimas, contó las precarias condiciones en las que tenían que trabajar los profesionales y que hoy, casi un año después, poco han cambiado debido a las deudas con los médicos.

Publicidad

El pedido que hace la comunidad en el municipio de Itagüí es que los pagos a los profesionales de la salud se vean rápidamente reflejados y así, por ejemplo, las urgencias puedan tener más apoyo y no estén saturadas por la falta de personal.