Alerta por más de 50 casos activos de dengue en El Poblado, en Medellín. Autoridades de salud pidieron a los ciudadanos y unidades residenciales adoptar medidas preventivas.

Mientras las autoridades de Medellín mantienen la atención sobre los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño en el abastecimiento de agua y las condiciones ambientales, también hay preocupación por el comportamiento de enfermedades tropicales como el dengue, cuya propagación exige reforzar la vigilancia epidemiológica durante las temporadas de menos lluvias.

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Rita Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, confirmó que actualmente existe un brote activo de dengue en la comuna 14, El Poblado, donde se han identificado 54 casos. No obstante, entregó un parte de tranquilidad sobre la condición de los pacientes, quienes permanecen bajo seguimiento permanente de las autoridades sanitarias.

“Estas personas no están grave, no hemos tenido fallecidos. Son personas que han evolucionado satisfactoriamente, pero eso es lo que nos indica es que hay circulación del vector”, aseguró.



Ante este panorama, la Administración Distrital pidió a la ciudadanía y a las administraciones de unidades residenciales para intensificar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de recipientes y depósitos donde pueda acumularse agua. Estos espacios favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus.

“Hablemos en las unidades residenciales con nuestro administrador para saber si ya le hicimos mantenimiento al tanque y para por favor colocar angeo en los orificios que tengan los tanques de almacenamiento de agua porque son los sitios principales de criaderos”, expresó.

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Las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública evidencian la dimensión del problema. Durante 2026, Antioquia acumula 8.461 casos de dengue, de los cuales 2.088 corresponden a Medellín. Después de la capital departamental aparecen Caucasia, con 1.922 reportes; Apartadó, con 692, y Chigorodó, con 273.

La presencia de casos también ha sido registrada en otros municipios del Valle de Aburrá, entre ellos Envigado, Bello, Itagüí, Copacabana y La Estrella. Por esta razón, las autoridades anunciaron que continuarán con las labores de vigilancia y control, mientras insisten en que la prevención comienza en los hogares y en la eliminación de potenciales criaderos del mosquito transmisor.