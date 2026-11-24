Asesinan a alias 'Fantasma', uno de los delincuentes más buscados de Antioquia. El homicidio, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ocurrió en una carretera del municipio de San Luis

Ramiro de Jesús Henao, alias 'Fantasma', uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, fue encontrado muerto en una carretera del municipio de San Luis y, al parecer, su muerte estaría relacionada con un presunto ajuste de cuentas.

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¿Quién era alias 'Fantasma', criminal del Clan del Golfo asesinado en Antioquia?

Alias 'Fantasma' era señalado como cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo y su fotografía aparecía en el cartel de la Operación Cazador, estrategia de las autoridades departamentales para ubicar a los principales cabecillas en el departamento.

Según los reportes de las autoridades, alias 'Fantasma' era señalado y había sido condenado por diferentes delitos, entre ellos, tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y falsedad en documento público.



Hay que recordar que por información que permitiera establecer su ubicación, judicialización y captura, la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

El que vive de la maldad, muere por la maldad.



Alias Fantasma, uno de los más buscados de Antioquia, apareció muerto en una carretera de San Luis. Según información preliminar, habría sido un ajuste de cuentas con sus compinches del clan del golfo.



Ramiro de Jesús Henao, alias… pic.twitter.com/3tLQSFSZ4C — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 23, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó rápidamente a la muerte de alias 'Fantasma' y a través de su cuenta de X indicó que, “el que vive de la maldad, muere por la maldad”.

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Cabe recordar que el segundo golpe que recibe el Clan del Golfo en menos de 15 días luego de que en el Norte antioqueño fuera capturado alias 'Primo Gay', a lo que ahora se suma el asesinato de alias 'Fantasma'.