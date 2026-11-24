Los Gobiernos de Medellín y Antioquia rechazaron el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta y le pidieron al Gobierno nacional ue se avance en capturar a los responsables.

El primero en expresar su solidaridad con los 23 heridos y autoridades del Meta, fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en su cuenta de X es: “Nuestra solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio y todo el Departamento del Meta. Rechazo este cobarde atentado”.

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó el atentado contra las instalaciones de la Gobernación del Meta y expresó su solidaridad con la población villavicense. Aseguró: “Hay que liberar a Colombia por completo de esas estructuras que tanto daño hacen”. #VocesySonidos pic.twitter.com/vR7C0HIIgw — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 24, 2026

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Además, aprovechó para criticar al gobierno de Gustavo Petro por dejar que los criminales se apoderaran de parte del país: “Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia 🇨🇴 por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”, escribió.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que “desde Antioquia condenamos el atentado contra la Gobernación del Meta @GobMeta. Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortes, su equipo de Gobierno y los habitantes de ese Departamento. Dios quiera que no tengamos víctimas mortales”.



Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón condenó el ataque terrorista y pidió que los responsables sean, “neutralizados, bien sea por la vía de lar armas o de la justicia”. #VocesySonidos pic.twitter.com/eXSBhLlDdq — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 24, 2026

Agregó Rendón que ojalá los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de la armas o de la justicia.