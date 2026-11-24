Este martes 24 de noviembre, las autoridades de Medellín han implementado la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa. Hoy, los vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 4 no podrán circular. El horario establecido para esta restricción es de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., cubriendo toda el área del Valle de Aburrá. Esta normativa busca mitigar el tráfico y reducir la contaminación en la ciudad, según ha destacado la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Sanciones por incumplimiento



A partir del 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Movilidad de Medellín ha determinado que el incumplimiento de la medida de pico y placa acarreará una multa de $633.200 COP. Además, los infractores podrían enfrentar la inmovilización de sus vehículos como penalización adicional. Para evitar estas sanciones, es recomendable que los conductores se informen adecuadamente sobre las restricciones a través de medios oficiales y planifiquen su movilidad con antelación.

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Recomendaciones para hoy en Medellín



En la jornada de hoy, los vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural están exentos de la restricción del pico y placa. Asimismo, las motos de mensajería registradas pueden circular sin limitaciones. Para quienes no puedan utilizar sus vehículos particulares, se sugiere considerar el uso del transporte público o servicios de movilidad compartida para evitar infracciones. Los conductores deben verificar en tiempo real la información sobre el estado del tráfico antes de salir de sus hogares o lugares de trabajo.

En conclusión, mañana las placas que enfrentan la restricción serán diferentes, por lo que es importante que los conductores en Medellín revisen las actualizaciones diarias de las placas afectadas por el pico y placa para evitar cualquier inconveniente. Planificar sus desplazamientos es clave para cumplir con la normativa vigente.