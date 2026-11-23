Un incendio registrado en las instalaciones de la empresa Inmunizadora Serye, dedicada al procesamiento de madera en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño, afectó un área aproximada de 750 metros cuadrados donde se almacenaba producto terminado. La emergencia fue controlada en su totalidad tras cerca de dos horas de maniobras, sin dejar personas lesionadas.

Para atender la conflagración, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja desplegó dos máquinas extintoras, un camión cisterna, dos ambulancias y 16 unidades en terreno, que trabajaron junto a operarios de la compañía en las labores de sofocación, enfriamiento y liquidación de las llamas. Aunque las causas exactas del hecho continúan bajo investigación, los reportes preliminares señalan que el fuego pudo haberse originado por la caída de un globo de mecha.

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Tras el control de la situación, la alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa, visitó la planta para verificar los daños materiales y acompañar a directivas y trabajadores. Durante el recorrido, la mandataria ratificó que la hipótesis más fuerte sobre el origen de la emergencia apunta precisamente a estos artefactos incendiarios y recordó que su elevación ya ha provocado otros incidentes recientes en viviendas y cultivos de flores de la localidad, por lo que pidió a la comunidad abstenerse de utilizarlos.

"Dentro de las posibles causas está el tema de un globo. Por eso se hizo un fuerte llamado de atención a la comunidad cejeña, ya que hemos tenido otros incendios por cuenta de los globos en un cultivo y en una vivienda. Insistimos a la ciudadanía evitar estas prácticas que generan tantos riesgos", afirmó la alcaldesa de La Ceja.



En el marco de este balance, la Administración Municipal anunció que pondrá en marcha, desde el área de Salud, una campaña preventiva contra el uso de pólvora y globos de cara a la temporada decembrina. Entretanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente sobre la calidad del aire en la zona para evitar nuevas contingencias durante las festividades de fin de año.