Las autoridades de Antioquia mantienen las investigaciones para esclarecer la masacre de cuatro personas en la vereda San Eugenio, en zona rural de Barbosa, donde las víctimas fueron atacadas mientras se encontraban en un billar.

Como parte de las acciones para identificar y capturar a los responsables, se anunció en las últimas horas una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita avanzar en el caso.

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La decisión se tomó durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron representantes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Barbosa y la fuerza pública.

Del monto ofrecido, 50 millones de pesos serán aportados por la administración departamental y los 20 millones restantes por el gobierno local.



"Hemos venido articulándonos con toda la fuerza pública, Ejército Nacional, Policía Nacional y todas las dependencias investigativas como la Sijín, CTI y Fiscalía General de la Nación para que Barbosa tenga mejor seguridad y se esclarezcan los hechos de una mejor forma en nuestro municipio", sostuvo Alejandro Barrera, secretario de Seguridad de Barbosa

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que, por ahora, las autoridades trabajan sobre dos hipótesis para establecer los móviles del múltiple crimen que involucra a dos hermanos, la pareja sentimental de uno de ellos y otro hombre.

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"Una un caso de intolerancia y al parecer, según información, pudo haberse presentado una riña por cualquier situación de intolerancia. Y segunda hipótesis, se habla de una posible confrontación entre estructuras del Clan del Golfo y el GDCO, Los Chatas", dijo.

Mientras avanzan las investigaciones, en un centro asistencial permanece bajo observación médica una quinta persona que resultó herida en la situación en su antebrazo derecho y muslo izquierdo.