Un ciudadano extranjero con antecedentes por delitos contra menores de edad fue inadmitido esta semana en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, terminal que sirve a Medellín, cuando pretendía ingresar al país. El caso, registrado el 17 de noviembre, fue identificado gracias a la información consignada en la plataforma Angel Watch y se convirtió en el más reciente resultado de los controles de Migración Colombia para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Ante la masiva llegada de visitantes que se espera para Navidad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que volverá a activarse el Task Force, un equipo de articulación entre autoridades colombianas y agencias internacionales para reforzar las verificaciones en aeropuertos, tanto en los países de origen como en el del Oriente antioqueño.

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El mandatario explicó que participan la Policía, Migración Colombia, el Ejército y organismos de inteligencia, además de entidades estadounidenses como la DEA, el FBI, HSI y CBP.

"En preparándonos para tanta llegada de turismo, yo he dejado muy claro qué turista sí quiero y a quién no quiero dejar entrar a la ciudad. Todo aquel que venga a disfrutar de nuestros alumbrados, de nuestra gastronomía, de nuestra gente, de las esculturas, del arte, a tomarse un aguardientico de manera sana, que venga y disfrute. Pero aquel que cree que puede venir aquí a abusar de nuestros niños y niñas o de nuestras mujeres, le va a ir muy mal", detalló.



Como antecedente, durante la Feria de las Flores, entre el 27 de julio y el 9 de agosto, el Task Force inadmitió a 22 extranjeros, verificó a 1.101 ciudadanos en la herramienta NCMEC y realizó 135 campañas de prevención contra la explotación sexual de menores.

Los controles se intensificarán en una temporada en la que Medellín tendrá 46 días de alumbrados navideños. La Alcaldía proyecta 120 millones de dólares en gasto asociado al turismo, una ocupación hotelera de entre 60 % y 64 % y cerca de 69.000 personas ocupadas en actividades económicas relacionadas con el sector durante Navidad y el inicio de 2027.