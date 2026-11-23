De acuerdo con el reporte más reciente de la Alcaldía, en 24 horas los organismos de gestión del riesgo atendieron 22 emergencias relacionadas con las lluvias, de un total de 39 casos reportados. El balance incluye ocho deslizamientos, diez colapsos de árboles y cuatro inundaciones en vía pública. Las mayores afectaciones se concentraron en la comuna 13, San Javier, y en el corregimiento de San Cristóbal.

Tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones y los equipos técnicos recomendaron la evacuación temporal de cinco edificaciones. Además, el equipo social de la Alcaldía brindó atención humanitaria a diez personas impactadas por las emergencias. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, como lo dijo el director de Dagrd, Carlos Quintero.

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"En las últimas 24 horas hemos tenido presencia de precipitaciones importantes en el distrito de Medellín, la más relevante de estas en la noche de ayer, entre las 8 y las 9 de la noche. Precipitaciones con acumulados de más de 96 milímetros, con afectaciones en San Javier y en San Cristóbal", señaló.

Pero las afectaciones comenzaron desde el viernes. Incluso, el sábado, en el sector La Cascada, del corregimiento de Santa Elena, un equipo del Dagrd rescató con vida a dos hombres que quedaron atrapados al otro lado del afluente, debido a la creciente súbita provocada por las lluvias.



En el barrio Nueva Villa de La Iguaná, el afluente inundó la parte baja, generando temor en la comunidad, que escuchó las sirenas que se activaron, aunque la situación no trascendió a una emergencia de mayores proporciones.

Michel López, presidenta de la junta de acción comunal, dijo a BLU Radio que, aunque estuvo lejos de ser igual a la emergencia del pasado 9 de octubre, sí generó preocupación.

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"Ya es la tercera fecha que activamos las alarmas por cuestiones de presidentes. De un momento a otro, alrededor de las 9 de la noche, 9 y cuarto, ya empezó a crecer fuerte. Nos tocó activar nuevamente las alarmas. Empezamos otra vez a hacer evacuaciones a nivel de los locales comerciales, de la gente que fue afectada el pasado 9 de octubre", indicó.

Las emergencias también se extendieron a otros municipios del Valle de Aburrá. Según el Sistema de Alertas Tempranas (SIATA), durante las precipitaciones se registraron 403 descargas eléctricas en los diez municipios, 56 de ellas en Medellín. También se reportaron árboles caídos, tres quebradas en nivel rojo y el río Medellín en nivel naranja.