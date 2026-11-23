Una reunión sobre la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, cuyas votaciones se adelantarán el domingo 29 de noviembre, terminó en una polémica en el municipio de Guarne, cuando familias afectadas por el proyecto de vivienda Arrayanes se hicieron presentes en la Institución Educativa La Inmaculada para buscar respuestas del alcalde Mauricio Grisales ante los retrasos en las obras, pues debía iniciarse desde 2023 y se entregaría en agosto de 2026, pero aún no presenta avances.

En medio de los reclamos de las familias, la periodista Luz Adriana Morales pidió una entrevista al mandatario, pero fue increpada por parte de algunos funcionarios de la administración, como quedó en un video que circula en las redes sociales.

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El material audiovisual y un comunicado del medio La Hora 12 Noticias muestran presuntas agresiones e intimidación contra la periodista, incluso por parte de los escoltas del mandatario y funcionarios de la administración. El momento de mayor tensión fue cuando intentaron quitarle el celular, pero además cuando resultó en el suelo en medio de hechos que son materia de investigación. El mandatario hizo una breve alusión a este encontrón, a través de sus redes sociales.

"La próxima semana vamos a tener reunión con las familias usuarias y donde cualquier medio de comunicación puede ser informado. Aquí también a la hora 12 noticias le dimos la oportunidad que una vez culminara esta reunión que no se pudo realizar, poder realizar mi entrevista, como la realicé de manera tranquila con la emisora Guarne Stéreo", indicó.



Ante lo sucedido, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las presuntas agresiones, asegurando que un escolta arrinconó a la comunicadora para obligarla a salir de una reunión. “Le solicitamos a la Procuraduía General de la Nación Regional de Antioquia que revise este caso y analice si se ha cometido alguna falta disciplinaria”, indicaron en su cuenta de X.

La organización también cuestionó que el alcalde y una integrante de su equipo la estigmatizaran, calificándola de periodista de oposición, “cizañera” y “acosadora”. Además, señaló la agremiación de periodistas que presuntamente Grisales le reprochó haber recibido pauta institucional y le dijo: “Uno en la vida debe ser agradecido con el que le da de comer”.

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La periodista aseguró que su medio dejó de recibir publicidad oficial después de comenzar a cuestionar la gestión municipal y que, tras denunciar lo ocurrido, recibió un comentario amenazante en sus redes sociales.