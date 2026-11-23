Sigue la presión para los servicios de urgencias en Antioquia previo al inicio de diciembre: en Rionegro declararon la alerta hospitalaria por la saturación en estos espacios, mientras que en el Hospital San Vicente Fundación las cifras ya alcanzan el 340% de sobreocupación.

La saturación de los servicios de urgencias continúa siendo uno de los principales desafíos para la red hospitalaria de Antioquia, que se aproxima a diciembre, una de las temporadas de mayor demanda de atención médica, con dificultades para responder oportunamente al volumen de pacientes que llegan a los centros asistenciales.

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La situación ya genera demoras en la atención, restricciones para recibir personas remitidas y llamados de las instituciones a utilizar de manera responsable los servicios disponibles.

Uno de los casos más recientes se presenta en Rionegro, donde durante la última semana el aumento sostenido de usuarios superó la capacidad de respuesta de las instituciones de salud del municipio. Pese a la activación de sus respectivos planes de contingencia, algunas IPS hospitalarias han tenido que diferir la aceptación de pacientes remitidos mediante los procesos de referencia y contrarreferencia.



La situación resulta especialmente compleja porque Rionegro funciona como un nodo receptor de pacientes de diferentes municipios del Oriente antioqueño. Por ello, las autoridades solicitaron a las poblaciones vecinas reportar oportunamente al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) los traslados que requieran atención prioritaria, verificar la disponibilidad de las instituciones antes de gestionar remisiones y facilitar el retorno de pacientes que puedan continuar sus tratamientos en centros de menor complejidad.

"Actualmente nos encontramos en alerta hospitalaria debido al alto número de solicitudes de pacientes, triaje en espera de atención y pacientes hospitalizados en los servicios de urgencias que no ha sido posible trasladar a otros servicios", señaló Tatiana Valencia, subsecretaría de Salud Pública de esta localidad del Oriente de Antioquia.

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En Medellín el panorama tampoco es alentador. El Hospital San Vicente Fundación, uno de los centros de mayor complejidad del departamento, alertó sobre una sobreocupación del 340 % en sus servicios de urgencias, una cifra que evidencia la presión que soporta actualmente la institución.

Ante este escenario, los centros asistenciales insistieron en que las urgencias deben reservarse para situaciones que comprometan la vida o la integridad física. Para síntomas leves, malestares generales y controles médicos, recomendaron acudir a los servicios ambulatorios y solicitar citas prioritarias o de consulta externa a través de las EPS.