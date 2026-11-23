Autoridades en Bello, Antioquia, buscan a Violeta, una menor de 15 años que está desaparecida y que presuntamente se habría ido de su casa con un extranjero. Familiares le piden a las autoridades que alerten a las terminales y los aeropuertos para que no puedan sacarla del país

Una menor de 15 años identificada como Violeta Muñoz Pineda permanece desaparecida desde la madrugada de este lunes 23 de noviembre en el municipio de Bello, luego de salir de su vivienda llevándose unas maletas y dejando su teléfono celular en casa. De acuerdo con algunos indicios, la adolescente presuntamente habría salido en compañía o bajo la influencia de un hombre mayor de edad, cuya identidad se desconoce y quien, según versiones de su entorno, sería extranjero.

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Según el relato entregado por sus familiares, Violeta fue vista por última vez hacia las 3:00 de la mañana en el sector de la Clínica del Norte en Bello. Al revisar el dispositivo móvil que la menor dejó en la vivienda, sus parientes detectaron conversaciones en un chat con una persona ajena a su círculo cercano y el uso de expresiones poco habituales en ella, elementos que llevaron a sus allegados a presumir el contacto con un adulto procedente de otro país.

"En uno de sus chats está hablando con una persona totalmente desconocida para nosotros y todo su círculo de amigos utilizado palabras o frases que ella normalmente no diría. Entonces creemos que es alguien de otra parte. Necesitamos encontrar a Violeta, por favor mándanos un mensajito, dinos que estás bien, necesitamos saber de ti", señaló.



Hasta el momento, sus familiares adelantan por cuenta propia la difusión del caso en redes sociales y en distintos sectores del área metropolitana para establecer su paradero. En medio de estas acciones, los parientes le piden a la Policía Nacional, la Fiscalía, Migración Colombia, terminales de transporte y autoridades aeroportuarias para que se activen los controles correspondientes y se evite una eventual salida de la menor del territorio nacional.

La secretaria de Inclusión Social de Bello, Jenyfer López, aseguró que ya se activó la Ruta Urgente de Búsqueda y le pidió a la comunidad que entregue la información que conozca sobre el paradero de la menor de edad: "Necesitamos que esta información llegue a todas partes. Desde la Alcaldía de Bello activamos la ruta de búsqueda y estamos trabajando para dar con su paradero, pero necesitamos la ayuda de todos. Hacemos un llamado a las autoridades, terminales de transportes, aeropuertos y a todas las personas que puedan sumarse a esta búsqueda", indicó.

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Quienes tengan información que permita ubicar a Violeta en Medellín, Bello u otro municipio del país pueden comunicarse de inmediato a las líneas telefónicas 300 448 00 00 y 604 322 48 48, o dar aviso directamente a las autoridades competentes.