El Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de traslado de Miguel Quintero Calle, quien permanecerá privado de la libertad en la cárcel Cómbita. La acción de tutela buscaba que fuera recluido en la cárcel de Yarumito o en otro centro penitenciario de Medellín o los municipios aledaños que conforman el Área Metropolitana.

El recurso argumenta que la permanencia de Quintero en un establecimiento carcelario fuera de Antioquia afectaba sus derechos fundamentales a la unidad familiar, debido a las dificultades para mantener encuentros presenciales.

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Sin embargo, recientemente los magistrados concluyeron que no se demostró que en INPEC hubiera vulnerado esos derechos y, además, consideraron que la decisión de enviarlo a Cómbita estuvo sustentada en razones de seguridad.

Hay que recordar que la defensa había solicitado como primera opción un cupo en la Cárcel Departamental de Yarumito. No obstante, la Junta Asesora de Traslados del INPEC determinó que Quintero no cumplía los requisitos y, además, Yarumito no está adscrita al INPEC.



Además, se debe mencionar que hace pocos días Cecilia Quiroz, en calidad de veedora ciudadana, interpuso una tutela para que el hermano de Daniel Quintero fuera traslado a la cárcel de Itagüí, tras argumentar que se debían proteger los derechos fundamentales a la vida, recurso que tampoco prosperó.

Por último, otro de los puntos del fallo está relacionado con las denuncias del abogado defensor sobre presuntas exigencias económicas y amenazas de muerte contra Quintero. Frente a estos hechos, el Tribunal ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.