Se conoció un video de las afectaciones exteriores del edificio que alberga la sede de la Gobernación del Meta luego del atentado en el centro de Villavicencio en la noche de este lunes.

En las imágenes, que se han compartido en redes sociales, se puede evidenciar los vidrios rotos, los marcos de las ventanas destrozadas, así cómo algunas varas metálicas desprendidas de la estructura. Además, la vía en la que está la gobernación quedó afectada, con varios escombros, dificultando la movilidad en el sector.

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Vale recordar que las autoridades le confirmaron a Blu Radio que algunos de los heridos de este ataque terrorista son algunos trabajadores de la entidad pública, que todavía estaban en el edificio terminando sus jornadas laborales.

Reacción de la gobernadora

A través de sus redes sociales, la gobernadora Rafaela Cortés manifestó que ya habló con el presidente Abelardo De La Espriella, quien le expresó su apoyo y solidaridad por este hecho de violencia.



"Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y será firme, inmediata y contundente", escribió.

Asimismo, informó que lidera el Puesto de Mando Unidicado (PMU) junto con el Ejército Nacional y la Policía para ayudar a los damnificados por esta explosión, así como dar con los responsables de este hecho.

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"Hoy más que nunca debemos permanecer unidos en defensa de nuestras instituciones (...) Nuestra prioridad es evitar nuevos ataques, proteger la vida de nuestra gente, esclarecer lo ocurrido y garantizar que este atentado no quede impune", concluyó la gobernadora.