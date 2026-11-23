Un saldo preliminar de 12 personas heridas deja la fuerte explosión registrada en la noche de este lunes, 23 de noviembre, frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. El hecho, que habría sido perpetrado mediante un carro bomba, también ocasionó graves afectaciones materiales en el edificio y en varios establecimientos comerciales ubicados en los alrededores.

En diálogo con Recap de Blu Radio, la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizcano, aseguró que todavía no se tiene claridad sobre quiénes estarían detrás de este hecho violento. Por esta razón, las autoridades adelantan las primeras verificaciones para establecer las circunstancias del atentado y determinar qué tipo de explosivo fue utilizado.

Publicidad

“Una fuerte explosión, me dirijo al punto y la gobernadora también. Necesitamos saber cuál fue el elemento utilizado para hacer esto. Una profunda tristeza que le hagan esto a un departamento que ha sufrido tanta la guerra. Esto es muy doloroso. Agradezco el despliegue de bomberos y Policía. Que Dios nos dé la fuerza para seguir”, manifestó la funcionaria.

Por su parte, el coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, confirmó que, hasta el momento, el balance es de 12 personas heridas, la mayoría de ellas celadores de la Gobernación del Meta.



“Tenemos que informar el lamentable hecho con carro bomba frente a las instalaciones de la Gobernación del departamento. Tenemos afectaciones en un radio de 500 metros. Hasta el momento, la información que hemos recaudado son afectaciones físicas. El mayor golpe lo recibió la Gobernación y la destrucción total de dos locales. Tenemos a los 12 heridos evacuados y no presentaban mucha gravedad, estamos verificando que debajo de los escombros no haya víctimas fatales”, detalló.

Publicidad

Las autoridades y los organismos de emergencia permanecen en la zona atendiendo la situación y revisando las estructuras afectadas. Además, continúan las labores de inspección entre los escombros para descartar que haya más personas lesionadas o víctimas mortales.

El coronel aseguró que no existía ningún tipo de alerta o indicio de que se pudiera dar un atentado como este, pese al trabajo de inteligencia de la fuerza pública durante las últimas semanas por reforzar seguridad como en diferentes ciudades del país.

Publicidad

"Lamentablemente lograron hacerlo. La preocupación es la misma que tenemos todos los colombianos de un atentado por parte de grupos al margen de la ley. Villavicencio es un punto distante a donde suceden este tipo de situación, pero hoy fuimos víctimas de un atentado terrorista", añadió.