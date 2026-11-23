La Gobernación del Meta fue víctima de un ataque con explosivos en el centro de Villavicencio, según informó el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X. La fuerte detonación se registró en inmediaciones de la sede departamental y rápidamente generó alarma entre los habitantes de la capital del Meta.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, señaló el mandatario.

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Videos difundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo que se elevó sobre este sector de Villavicencio luego de la explosión. En las grabaciones también se escuchan las reacciones de ciudadanos que se encontraban cerca del lugar y que manifestaron su preocupación ante la magnitud de la emergencia.

Tras la detonación, unidades de la fuerza pública llegaron a la zona para atender la situación, asegurar el perímetro y adelantar las primeras verificaciones sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente si hay personas heridas o víctimas mortales como consecuencia del ataque.



Las primeras imágenes también dejan ver importantes daños materiales en la fachada de la Gobernación del Meta. Asimismo, se observan afectaciones en edificaciones cercanas, algunas de las cuales habrían sufrido daños considerables por la onda explosiva.

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El presidente también se pronunció sobre las acciones que adelantará el Gobierno frente a los responsables del atentado y aseguró que habrá una respuesta por parte de las autoridades.

“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra fuerza pública”, añadió.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la explosión, el tipo de artefacto utilizado y quiénes estarían detrás del ataque. Se espera que en las próximas horas se conozca un reporte oficial con el balance de personas afectadas y los daños ocasionados en el centro de Villavicencio.