Aunque en los últimos días se han registrado lluvias en Bogotá y otras zonas del centro del país, la situación de los embalses genera preocupación por la reducción de las precipitaciones y el avance del fenómeno de El Niño. Así lo explicó Carlos Gutiérrez, subdirector general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien advirtió que las lluvias recientes no han sido suficientes para recuperar los niveles de agua necesarios para afrontar los próximos meses.

En entrevista con Recap Blu, el funcionario señaló que durante la semana anterior cayó apenas el 4 % de las lluvias que normalmente se registran en noviembre en Cundinamarca. Además, indicó que en lo corrido del mes solo se han presentado seis días con aguaceros fuertes en Bogotá. Según explicó, las precipitaciones aisladas y el aumento de las temperaturas hacen que parte del agua se evapore rápidamente y no alcance a abastecer los cuerpos de agua ni los embalses.

Publicidad

Sobre el estado actual de las reservas hídricas, Gutiérrez informó que el agregado norte, integrado por los embalses de Sisga, Neusa y Tominé, se encuentra aproximadamente en el 67 % de su capacidad. Por esta razón, la CAR está realizando una operación para regular el recurso y mantener reservas durante diciembre y enero, meses en los que se espera el mayor impacto del fenómeno de El Niño. El subdirector advirtió que la etapa de recuperación de los embalses prácticamente terminó y que no se debe esperar un aumento significativo de sus niveles.

La preocupación también está relacionada con el abastecimiento de agua en los municipios. De acuerdo con el funcionario, 18 municipios de Cundinamarca ya presentan algún tipo de alerta por desabastecimiento, entre ellas amarilla, naranja y roja, pese a que todavía se está en noviembre. Gutiérrez señaló que las campañas de ahorro y las medidas para almacenar agua no tuvieron los resultados esperados.



“Tenemos que generar un llamado de atención porque realmente las acciones no fueron como se preveían”, afirmó, al insistir en la necesidad de fortalecer la cultura del ahorro.

Finalmente, el subdirector de la CAR explicó que un eventual racionamiento en Bogotá dependerá de cuánto se prolongue el fenómeno de El Niño. Si se mantiene durante diciembre, enero y febrero, los embalses podrían permitir una regulación hídrica para la capital y la cuenca del río Bogotá. Sin embargo, advirtió que, si se extiende durante el primer semestre de 2027 y coincide con la temporada seca, la situación podría ser mucho más crítica.

Publicidad

“No habría sistema que aguante”, sostuvo, y agregó que podría presentarse un escenario de racionamiento. Por eso, pidió no bajar la guardia con el consumo responsable de agua.