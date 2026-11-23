Un atentado terrorista afectó la tranquilidad del centro de Villavicencio luego de la explosión al frente de la Gobernación del Meta en la noche de este lunes, 23 de noviembre. En el lugar se encuentra un vehículo destruido, lo que indicaría que podría ser el origen de este hecho al ser detonado.

Poco a poco se van conociendo más imágenes de las afectaciones que generó este ataque y una de las más impactantes es, precisamente, el cráter que dejó la explosión: un enorme hueco dañó por completo el adoquín del centro de la ciudad y quedó reducido a escombros.

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Las autoridades confirmaron a Blu Radio que, preliminarmente, hay 12 personas heridas por este hecho terrorista, quienes ya están siendo atendidos y trasladados a hospitales de la ciudad. La Policía informó que hace más de 30 años no se registraba en la ciudad un acto violento de esta gravedad.

Precisamente, en otros videos también se puede observar a la comunidad ayudando a evacuar a los heridos que luego fueron sacados del centro de la ciudad a través de diferentes vehículos, incluyendo camionetas de la Policía.



#Atención Nuevos videos de ciudadanos muestran la evacuación de una persona que resultó herida tras el atentado terrorista en el centro de Villavicencio. pic.twitter.com/jE9Fw646ZU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

Otra de las afectaciones por este ataque es el servicio de energía en el centro de Villavicencio, pues no hay por el ataque terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta.

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En esta zona comercial también quedaron destruidos algunos locales, incluyendo una cafetería de dos pisos, la cual se vio afectada en su fachada.

#Atención A esta hora no hay servicio de energía en el centro de Villavicencio debido al ataque terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta. Las autoridades hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/STF4zqv3bI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al atentado y manifestó que este ataque fue perpetrado por el narcoterrorismo como respuesta a los operativos que está realizando la fuerza pública.

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"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz", escribió el presidente De La Espriella quien advirtió, además, que habrá una respuesta contundente e implacable del Estado.