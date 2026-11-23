El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este lunes un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta, ubicada en el centro de Villavicencio. El mandatario informó que espera los reportes oficiales de las autoridades para establecer si la explosión dejó víctimas mortales.

De acuerdo con el reporte conocido tras el hecho, la fuerte detonación ocurrió en inmediaciones de la sede administrativa departamental y generó alarma inmediata entre los habitantes de la capital del Meta.

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Videos difundidos en redes sociales registraron una enorme columna de humo que se elevó sobre el centro de Villavicencio instantes después del estallido. En las grabaciones también quedaron consignadas las reacciones de preocupación de los ciudadanos que transitaban o se encontraban cerca del punto de la emergencia.



¿Cómo reaccionaron las autoridades y la Fuerza Pública en Villavicencio?

Tras registrarse la explosión, unidades de la fuerza pública se desplazaron de inmediato hasta la zona para atender la emergencia. Los uniformados procedieron a asegurar el perímetro y adelantar las primeras verificaciones técnicas sobre lo ocurrido.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Por su parte, el presidente De La Espriella comunicó la noticia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde atribuyó el ataque al narcoterrorismo y aseguró que estas estructuras buscan intimidar al Estado mediante acciones violentas.



¿Cuál fue la advertencia del presidente De La Espriella frente al ataque?

El jefe de Estado rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de negociación con los responsables de la detonación en Villavicencio. Según afirmó el mandatario en su pronunciamiento, los grupos armados pretenden presionar al Ejecutivo para forzar un nuevo proceso de paz.



"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", enfatizó De La Espriella en el mensaje publicado en X.

Atentado a la Gobernación del Meta // Foto: redes sociales

El gobernante advirtió que cada acción violenta contra la población colombiana tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Asimismo, aseguró que empleará toda la capacidad operativa de la fuerza pública para perseguir y enfrentar a los autores del atentado, reiterando que no habrá impunidad ni retrocesos en la ofensiva de seguridad.

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Hasta el momento de su declaración, las autoridades locales y los organismos de emergencia no habían entregado el balance consolidado sobre daños materiales o personas heridas en el centro de Villavicencio.