Muy cerca de donde ocurrió el atentado a la Gobernación del Meta en Villavicencio este lunes, una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en que se produjo la explosión en esta zona de la ciudad y cómo todo quedó a oscuras cuando se desplazó la nube de humo.

El video -a blanco y negro- da cuenta del momento en que se da la explosión a pocas casas y se ve toda la nube de humo salir hacia arriba, a la par que pasaba un carro en el sitio en donde se produjo del cual se desconoce su estado y del conductor.

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Por la emergencia se desplegó un fuerte operativo en la capital del Meta y el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la fuerza pública hallar lo más pronto a los responsables de este hecho en Villavicencio.

“Acabo de hablar con el presidente Abelardo De La Espriella, @ABDELAESPRIELLA. Su respaldo siempre ha sido total y hoy, más que nunca, en el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete. Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y será firme, inmediata y contundente”, dijo la gobernadora del Meta en su cuenta de X.



De manera preliminar, el atentado deja más de 10 personas heridas y fuertes afectaciones a la infraestructura en el punto. Policía y Bomberos continúan en labores de búsqueda y rescate en la zona para determinar si hay o no víctimas fatales por este hecho.

"A los narcoterorristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune", escribió el presidente en su cuenta de X.