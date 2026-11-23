En el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, se realizó un acto conmemorativo por los diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. Durante el encuentro, el expresidente Juan Manuel Santos recordó el proceso de negociación, defendió la decisión de buscar una salida dialogada al conflicto armado y se refirió a los avances y desafíos que persisten en la implementación de lo pactado.

“Hace 10 años pasamos del horror a la esperanza”, expresó Santos, quien destacó que cerca de 13.000 excombatientes dejaron las armas y se desmovilizaron. También recordó que el armamento entregado fue fundido y convertido en monumentos artísticos, como parte de los símbolos del proceso de paz.

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En su intervención, el exmandatario señaló que durante ese periodo los homicidios y los secuestros cayeron a mínimos históricos. Además, recordó los cambios que, según dijo, se registraron en el Hospital Militar, donde el pabellón de heridos de la fuerza pública quedó prácticamente desocupado.

“No fue fácil ya lo sabíamos hacer la paz es más difícil que hacer la guerra y se ganan menos amigos para hacer la paz hay que buscar ese equilibrio entre la justicia y la paz. Hay que conversar, hay que escuchar, hay que ceder y lograr que la contraparte también ceda, sin perder nunca de vista el objetivo esencial que es el bienestar del país”, dijo.



Santos también hizo referencia a los mecanismos creados para esclarecer la verdad, conocer el destino de las personas desaparecidas, facilitar el regreso de los desplazados a sus territorios y avanzar en la reparación de las víctimas.

Sobre la implementación del acuerdo, el expresidente aseguró que no haría una evaluación de cuánto se ha cumplido ni de las fallas o la falta de voluntad que han dificultado su desarrollo.

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“El acuerdo de paz es imperfecto, como todo acuerdo humano. Pero fue lo mejor que pudimos hacer para abrir un nuevo horizonte para Colombia. Y el horizonte sigue abierto”, aseguró el exmandatario.

Sin embargo, reconoció que lo pactado no ha alcanzado los objetivos que esperaban.

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“Falta mucho, muchísimo. Pero avanzamos en la dirección correcta, la de la reconciliación, la de la verdad, la de la unidad en medio de la diversidad”, dijo.

Asimismo, Santos recordó que la negociación tuvo que superar el resultado del plebiscito de 2016, en el que ganó el NO. Según explicó, después de ese resultado se incorporó la mayoría de las propuestas de los promotores de esa opción antes de la firma del nuevo acuerdo, el 24 de noviembre de ese año.

El exmandatario también insistió en que la búsqueda de la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y recordó que su Gobierno optó por negociar con la guerrilla sin abandonar el fortalecimiento de la seguridad.