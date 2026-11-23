El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella respondió a los cuestionamientos del expresidente Juan Manuel Santos, quien criticó las imágenes del mandatario caminando entre los cadáveres de presuntos integrantes de grupos guerrilleros que murieron durante una operación militar en Guaviare.

Santos aseguró que “eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado”, en referencia a las fotografías y videos que circularon del jefe de Estado en medio de los cuerpos de los hombres abatidos, entre los que había dos menores de edad.

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El primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien sostuvo que el ejercicio de la autoridad constitucional para combatir a los grupos terroristas no representa una pérdida de dignidad presidencial.

“La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces”, afirmó el jefe de la cartera del Interior.



La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces.

Hoy el país sufre las consecuencias de haber… https://t.co/iRSpKjasRy — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 23, 2026

Ordóñez también cuestionó los resultados del acuerdo de paz con las Farc y aseguró que el país enfrenta actualmente las consecuencias de haber permitido que una organización criminal se transformara en una estructura narcotraficante con presencia y control territorial.

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“Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país”, agregó el ministro, en un mensaje dirigido al expresidente Santos.

A estas declaraciones se sumó el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien también defendió las actuaciones de De La Espriella y señaló que la dignidad de la Presidencia debe medirse por la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de la Constitución.

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“La dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni con premios internacionales, se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes”, manifestó Cancino.

¡La Patria Milagro se construye con hechos!



El ministro Iván Cancino responde al expresidente @JuanManSantos: "La dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni premios, sino protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y cumpliendo la Constitución". pic.twitter.com/rbh7KOFVoD — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) November 23, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Justicia también cuestionó que, a su juicio, el proceso de paz no hubiera conseguido la desaparición de las estructuras armadas de las Farc, sino que estas se fragmentaran y dieran origen a diferentes grupos que hoy se disputan territorios y rutas del narcotráfico.

El ministro mencionó, además, problemáticas como la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y la violencia en diferentes regiones del país, que atribuyó a la consolidación de organizaciones criminales.

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Frente a las imágenes del presidente entre los cuerpos de los presuntos guerrilleros abatidos, Cancino defendió el uso de la fuerza legítima del Estado como parte de las obligaciones constitucionales del mandatario, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Usar legítimamente las armas de la República para combatir a los terroristas y las organizaciones criminales no es indigno, es un deber constitucional del señor Presidente de la República”, sostuvo.

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El ministro cerró su intervención señalando que “o indigno sería tener la capacidad de defender a los colombianos y renunciar a hacerlo”.