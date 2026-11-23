Colombia será uno de los cinco países de América Latina que recibirá la misión humanitaria Promesa Continua 2027, liderada por la Armada de Estados Unidos. Se trata de una operación que contará con el buque hospital USNS Comfort, una embarcación equipada para brindar atención médica y que llegará a la región entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. La iniciativa busca acercar los servicios de salud a las comunidades, fortalecer la cooperación entre países y apoyar la preparación ante emergencias y crisis humanitarias.

De acuerdo con la información entregada por la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota de Estados Unidos, Colombia hará parte de este recorrido junto con Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador. La misión tendrá una duración de más de dos meses y estará encabezada por el Comando de las Fuerzas Navales del Sur de Estados Unidos y la Cuarta Flota de ese país.

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El protagonista de esta operación será el USNS Comfort, un buque hospital de la clase Mercy de la Armada estadounidense que llegará a los países participantes para trabajar de la mano con los equipos médicos locales. Durante cada parada, se tiene previsto brindar atención directa a pacientes y compartir conocimientos con el personal de salud en clínicas comunitarias, con el propósito de fortalecer los servicios médicos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

Pero la misión no se limitará a las consultas médicas. También contará con un equipo veterinario del Ejército de Estados Unidos que trabajará con organizaciones locales para ofrecer orientación en salud pública y atención animal. A esto se sumarán los Seabees, integrantes del Batallón Móvil de Construcción Naval 133, quienes apoyarán proyectos de ingeniería comunitaria que serán liderados por los propios países anfitriones.



Otro de los componentes será la capacitación de funcionarios civiles y profesionales militares en temas relacionados con la preparación y respuesta ante desastres. Para ello, expertos de la Armada estadounidense realizarán seminarios y ejercicios conjuntos que buscan ayudar a las autoridades locales y nacionales a estar mejor preparadas frente a emergencias.

La iniciativa también tendrá un componente cultural. En cada país se realizarán actividades musicales con bandas de las Guardias Nacionales de Misuri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur, que ofrecerán conciertos, participarán en actividades con organizaciones musicales locales e impartirán clases en escuelas comunitarias.

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Esta será la edición número 17 de la misión Promesa Continua en la región desde 2007 y la novena que se realiza a bordo del USNS Comfort. Según explicó el contralmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota de Estados Unidos, el propósito es fortalecer las relaciones con los países aliados y dejar capacidades que permitan mejorar la atención y la respuesta ante diferentes necesidades humanitarias.

Por ahora, el anuncio confirma la participación de Colombia en este recorrido, aunque no precisa las fechas exactas de llegada del buque al país, las ciudades que visitará ni los lugares donde se realizarán las jornadas de atención médica. Estos detalles se conocerán más adelante.

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De esta manera, Colombia se prepara para recibir una nueva misión de cooperación internacional que combinará servicios de salud, apoyo veterinario, proyectos comunitarios y capacitación, en una iniciativa que busca beneficiar a las comunidades y estrechar los lazos entre los países participantes.