“Se pasea entre cadáveres y firma bombas como regalos”: Santos cuestiona a De La Espriella

El expresidente Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, lanzó una fuerte crítica al presidente Abelardo De La Espriella por la manera en que, según dijo, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país.

El exmandatario manifestó su preocupación por lo que considera un posible regreso a prácticas del pasado. “Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: captura de pantalla video

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Las declaraciones se dieron en medio del balance de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá diez años. En su intervención, el exmandatario defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se promovió un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares, con respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc y sostuvo que durante su gestión se adelantaron operaciones contra sus principales comandantes, pero también se trabajó para conseguir la dejación de armas mediante la negociación de paz.



El expresidente insistió en que el cambio de enfoque de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de los integrantes de la guerrilla, incluso en medio del conflicto armado.

En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó cuáles son los plazos que tiene la justicia transicional para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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El magistrado anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.

Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes para dar paso a los juicios dialógicos y, posteriormente, a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, para quienes reconozcan su responsabilidad.

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En los casos de quienes no acepten los hechos y las responsabilidades atribuidas, los procesos continuarán por la vía de los juicios adversariales.

Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación para estos procesos y que, a partir del 14 de marzo de ese año, comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios, previsto en cinco años.