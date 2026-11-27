Las autoridades adelantan un operativo articulado para lograr la ubicación y captura de José Francisco Caballero González, señalado de cometer presuntos actos de violencia sexual contra dos niñas de 4 y 7 años en el municipio de Bello.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2026 en inmediaciones del barrio El Cafetal y, desde entonces, la Administración Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Interpol, trabajan conjuntamente para avanzar en la investigación y dar con el paradero del señalado.

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Como parte del proceso judicial, se solicitó ante un juez la expedición de una orden de captura. Además, se cuenta con una circular azul de Interpol, mecanismo que busca facilitar la ubicación del investigado y evitar que salga del país.

Lo vieron por última vez en Bogotá

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata, aseguró que las autoridades están agotando todas las acciones necesarias para que el señalado comparezca ante la justicia.

"Necesitamos el apoyo de todo el país. El señalado es un familiar de las menores que cedió a la fuga de Bello, pasó a Medellín y por última vez fue visto en Bogotá. Hoy, en articulación con la Fiscalía, el CTI y la Policía de la Interpol, se adelantan acciones para lograr que José Francisco comparezca ante la justicia", afirmó Zapata.

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La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en la captura y por ello quienes conozcan datos sobre su ubicación pueden comunicarse a las líneas 3506011919 o 3203018390.